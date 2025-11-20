Logo Tgcom24
MILANO

Via Montenapoleone superata, le reazioni

Viaggio nella"strada che fino a 12 mesi fa era la più costosa al mondo. Oggi dopo le ultime disposizioni è sicuramente meno affollata di un tempo

di Adele Costantini
20 Nov 2025 - 20:03
01:31 

Qui la Ztl ha di certo ridotto il traffico ma ha creato anche molti problemi a chi deve lavorarci e forse ha disincentivato anche lo shopping

