Vertice fra Trump e Putin il 15 agosto in Alaska

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, è arrivata l'ufficialità: il vertice fra Putin e Trump per il cessate il fuoco in Ucraina si terrà venerdì 15 agosto in Alaska. Esclusa al momento la presenza di Zelensky. Per il presidente russo "non ci sono ancora le condizioni" per un vertice a tre, ma l'Unione europea spinge per far sedere al tavolo anche Kiev, definendone la partecipazione necessaria "per decisioni indipendenti e sovrane". Zelensky, è il messaggio che trapela, potrebbe dunque essere coinvolto "in qualche modo".