Verso la riforma dell'Isee con focus su figli e famiglie

Il governo è al lavoro sulla riforma dell'Isee, l'indicatore della condizione economica richiesto per accedere ai bonus e a determinate prestazioni sociali. Lo ha spiegato alla Camera la ministra della Famiglia Eugenia Roccella. Di fatto le nuove agevolazioni, per aiutare i nuclei in difficoltà, non dovranno sbarrare l'accesso ad altre che già esistono. I benefici non possono cannibalizzarsi a vicenda, ha spiegato Roccella.