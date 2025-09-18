Verso la riforma dell'Isee con focus su figli e famiglie

L'indicatore della condizione economica"potrebbe cambiare a breve. La ministra della Famiglia Eugenia Roccella spiega comedi Giulia Ronchi
Il governo è al lavoro sulla riforma dell'Isee, l'indicatore della condizione economica richiesto per accedere ai bonus e a determinate prestazioni sociali. Lo ha spiegato alla Camera la ministra della Famiglia Eugenia Roccella. Di fatto le nuove agevolazioni, per aiutare i nuclei in difficoltà, non dovranno sbarrare l'accesso ad altre che già esistono. I benefici non possono cannibalizzarsi a vicenda, ha spiegato Roccella.
L'ultima novità in ordine di tempo riguarda il bonus per le madri lavoratrici, che a fine anno riceveranno in busta paga 480 euro esentasse. La misura è destinata a chi ha un reddito Isee entro i 40mila euro: ottenerlo, ha chiarito la ministra, non incide "ai fini del calcolo dell'assegno unico". In modo speculare, anche ricevere l'assegno unico non sarà più una barriera per altri bonus.
Nelle scorse settimane il vicepremier Matteo Salvini ha chiesto di escludere dal computo dell'Isee la prima casa. Già oggi la normativa prevede un'esenzione: l'abitazione costa zero se il valore ai fini Imu è inferiore ai 52mila euro. La richiesta di toglierla completamente è da tempo una delle priorità delle associazioni che tutelano gli interessi delle famiglie italiane.
Le proposte saranno presentate a breve, ha fatto sapere la ministra della Famiglia Eugenia Roccella.
