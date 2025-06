Venezia, in azione il comitato contro le nozze di Jeff Bezos

L'esatta data di arrivo di Jeff Bezos in Laguna per convolare a nozze con la giornalista colombiana Lauren Sanchez è ancora top secret, ma il comitato "No space for Bezos" comunque non ci sta. Dopo i blitz sul campanile di San Giorgio e sul Ponte di Rialto gli attivisti annunciano altre giornate di resistenza - così le definiscono - per boiccotare i tre giorni di sontuosi festeggiamenti che potrebbero celebrarsi - sembra - tra il 26 e il 28 giugno. Per la maggioranza dei veneziani sarà comunque una grande occasione per l'economia e l'immagine della città a livello mondiale.