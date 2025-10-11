Usa, farfalla torna a volare dopo un trapianto di ali

A Long Island, negli Stati Uniti, una farfalla monarca destinata a non volare più è stata salvata da un incredibile trapianto d'ala. I biologi del Sweetbriar Nature Center hanno utilizzato l'ala di un esemplare morto, fissandola con precisione millimetrica e un collante speciale. L'intervento, durato pochi minuti, è stato ripreso in questo video. Pochi istanti dopo, la farfalla ha sbattuto le nuove ali e si è levata in volo, riprendendo la sua rotta migratoria verso il Messico.