A Long Island

Usa, farfalla torna a volare dopo un trapianto di ali

L'intervento eccezionale è stato possibile grazie a una precisione millimetrica e a un collante speciale

11 Ott 2025 - 15:08
03:38 

A Long Island, negli Stati Uniti, una farfalla monarca destinata a non volare più è stata salvata da un incredibile trapianto d'ala. I biologi del Sweetbriar Nature Center hanno utilizzato l'ala di un esemplare morto, fissandola con precisione millimetrica e un collante speciale. L'intervento, durato pochi minuti, è stato ripreso in questo video. Pochi istanti dopo, la farfalla ha sbattuto le nuove ali e si è levata in volo, riprendendo la sua rotta migratoria verso il Messico.

