Due fratellini sono stati salvati dalla polizia dopo essere rimasti chiusi in auto sotto il sole davanti a un centro commerciale nella Contea di Cobb, in Georgia. La temperatura interna aveva superato i 47°C. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno rotto i finestrini per liberarli. Arrestato il padre, accusato di averli lasciati nell’auto incustodita.