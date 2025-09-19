Un Picasso sconosciuto all'asta a Parigi

Riemerge dall'ombra dopo oltre 80 anni uno dei tesori nascosti di Pablo Picasso. Il dipinto busto di donna con cappello a fiori, realizzato l'11 luglio 1943, rimasto sconosciuto al grande pubblico, sarà battuto all'asta a Parigi il 24 ottobre 2025 con una base stimata di almeno 8 milioni di euro. Ma il prezzo, secondo gli esperti, potrebbe salire alle stelle. Si tratta di un ritratto della fotografa francese Dora Maar, musa e compagna dell'artista, rimasto per decenni custodito nella collezione privata di una famiglia francese che lo acquistò nel 1944. Fino a oggi, l'unica prova della sua esistenza erano alcune foto in bianco e nero pubblicate nel celebre catalogo Zervos, scattate nello studio di Picasso.