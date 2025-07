Un morto a Orio al Serio, dramma sulla pista dello scalo bergamasco

Il traffico aereo nello scalo di Bergamo Orio al Serio è stato sospeso a causa della morte di una persona in pista. I voli sono rimasti bloccati per un paio d'ore, per poi riprendere a mezzogiorno. L'uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza. L'aereo coinvolto nell'incidente è un Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza da Orio e diretto nelle Asturie, in Spagna. Pare che il velivolo fosse appena partito dalla piazzola dove sono stati caricati i passeggeri, quando si è verificato l'incidente.