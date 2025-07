Un castello da fiaba candidato a Patrimonio Unesco

Un patrimonio da fiaba. Il comitato dell'Unesco, riunito in questi giorni a Parigi, è chiamato a decidere se inserire tra i propri siti i castelli bavaresi. Walt Disney si ispirò proprio al Palazzo di Neuschwanstein per disegnare quello che sul grande schermo sarebbe diventato il castello della Bella Addormentata: ammantato dai rovi e poi sprofondato in un lungo sonno insieme a lei.