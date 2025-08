Ucraina, Witkoff incontra Putin

Un colloquio "utile e costruttivo". E' così che fonti del Cremlino hanno definito il faccia a faccia, durato circa tre ore, fra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff. L'incontro è avvenuto a due giorni dalla scadenza dell'ultimatum dato a Mosca dal presidente americano, Donald Trump, per interrompere l'offensiva in Ucraina. Un'ipotesi che il Cremlino starebbe già prendendo in considerazione. Secondo l'agenzia Bloomberg, infatti, Putin starebbe valutantdo la possibilità di offrire agli Stati Uniti una serie di concessioni che potrebbero includere anche una tregua aerea con Kiev.