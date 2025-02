Ucraina, celebrati i funerali del soldato Usa morto combattendo per Kiev

Si sono tenuti in piazza Maidan, a Kiev, i funerali di Ethan Hertweck, il soldato del Corpo dei marine degli Stati Uniti morto mentre prestava servizio al fianco delle forze ucraine. Familiari e amici hanno detto che il 21enne ha dato la vita combattendo per la libertà. Hertweck, originario della California, si è recato in Ucraina subito dopo l'invasione russa nel febbraio 2022, inizialmente assistendo alcuni dei milioni di donne e bambini che stavano fuggendo dal Paese nei primi giorni della guerra. Dopo essere rientrato negli Stati Uniti per diversi mesi, è tornato in Ucraina per ricevere una licenza medica da combattimento e ha addestrato le truppe ucraine prima di unirsi a un'unità di combattimento come medico. Al funerale, la madre di Hertweck ha detto che suo figlio, ucciso mentre era in servizio come medico da combattimento nel dicembre 2023 nel Donbass, è morto in una "lotta per la libertà".