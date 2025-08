Ucraina, braccio di ferro Usa-Russia dopo l'ultimatum di Trump

Due sottomarini americani schierati in "regioni appropriate", dice Trump, ovvero in aree idonee a costituire una minaccia per la Russia. Poche ore prima il presidente Putin aveva annunciato che le prime batterie di Oreshnik, i missili balistici a medio raggio - armabili anche con testate atomiche - erano definitivamente "entrate in servizio nell'esercito". E' sicuramente un escalation verbale con pochi precedenti recenti quella in corso tra Washington e Mosca, dai risvolti militari preoccupanti. L'ultimatum lanciato dalla Casa Bianca ha una data fissata: è l'8 agosto.