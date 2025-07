Tutti pazzi per Sinner, le reazioni allo storico trionfo a Wimbledon

Tutti pazzi per Jannik Sinner. Un italiano, numero uno del ranking, che vince per la prima volta Wimbledon cattura attenzioni non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. La prima a complimentarsi è stata la premier Giorgia Meloni, che ha ricordato come Sinner abbia scritto una pagina di sport italiano. Il compagno di Davis e numero 7 del mondo Musetti non ha parole, mentre il Milan, sua squadra del cuore, ripostando la pagina ufficiale del torneo, ha ricordato che questa impresa finirà dritta nei libri di storia.