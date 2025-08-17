Tutte le donne di Pippo Baudo

Un amore da rotocalco, che conquistò le copertine dei giornali negli anni 80. Un'unione, quella con la cantante lirica Katia Ricciarelli iniziata dopo il loro incontro a Sanremo nel 1985, dove lei era stata invitata come ospite.

Le nozze vennero celebrate il 18 gennaio 1986 in Sicilia a Militello, il paese natale di Baudo, nel giorno del 40esimo compleanno della soprano, mentre Pippo aveva 10 anni di più. Fu Il royal wedding d'Italia: ad attenderli fuori dal municipio una folla di cameraman, fotografi e curiosi. I due divorziarono 21 anni più tardi.