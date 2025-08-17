Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Amori da rotocalco e grandi passioni

Tutte le donne di Pippo Baudo

Da Katia Ricciarelli, con cui divennero una delle coppie d'oro dello spettacolo italiano, a Alida Chelli. Pippo Baudo raccontato attraverso i suoi amori

di Rossella Russo
17 Ago 2025 - 19:09
01:38 

Un amore da rotocalco, che conquistò le copertine dei giornali negli anni 80. Un'unione, quella con la cantante lirica Katia Ricciarelli iniziata dopo il loro incontro a Sanremo nel 1985, dove lei era stata invitata come ospite. 
Le nozze vennero celebrate il 18 gennaio 1986 in Sicilia a Militello, il paese natale di Baudo, nel giorno del 40esimo compleanno della soprano, mentre Pippo aveva 10 anni di più. Fu Il royal wedding d'Italia: ad attenderli fuori dal municipio una folla di cameraman, fotografi e curiosi. I due divorziarono 21 anni più tardi.

pippo baudo
pippo baudo morto
addio
presentatore

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri