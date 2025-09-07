Turismo, l'Italia si conferma regina dell'estate

L'Italia si conferma regina dell'estate per i turisti. Ormai la paura del Covid è solo un ricordo, dato che le cifre elaborate dal ministero del Turismo sulla base dei dati Istat raccontano che sono quasi 17 milioni gli arrivi registrati, 59 milioni le presenze, più del periodo pre pandemia.

Numeri migliori anche rispetto al 2024 che aveva già segnato un anno record per i vacanzieri che hanno scelto il nostro Paese. La vacanza toccata e fuga rimane una costante di questi ultimi anni.

