Trump attacca il presidente sudafricano nello Studio ovale: "Da voi i bianchi vengono uccisi"

Ramaphosa ha risposto mantenendo un tono calmo. "Voglio chiarirlo. Perché noi abbiamo una costituzione. La nostra costituzione garantisce e protegge la sacralità della proprietà fondiaria. E quella costituzione protegge tutti i sudafricani per quanto riguarda la proprietà della terra. Tuttavia, diciamo anche che, poiché dobbiamo fare i conti con il passato, il governo, come anche il vostro governo, ha il diritto di espropriare terre per uso pubblico", ha detto il presidente sudafricano. Trump a quel punto l'ha incalzato: "(...) Voi state togliendo la terra alle persone. E quelle persone, in molti casi, vengono giustiziate. Vengono giustiziate. E capita che siano bianche. E la maggior parte di loro sono agricoltori. Ed è una situazione difficile. Non so come la spieghiate. Come la spiegate? Stanno togliendo la terra alle persone. E in molti casi, quelle persone vengono giustiziate. E in molti casi, non è il governo a farlo. Sono persone che li uccidono e poi si prendono la loro terra. E non succede loro nulla".