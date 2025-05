Treni, sciopero del personale del gruppo Fs il 23 maggio

Si preannuncia un venerdì difficile per chi viaggia in treno. Le sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Italo e Trenord. La mobilitazione durerà 23 ore, dall'una di notte alla mezzanotte. Ferrovie dello Stato incrocerà le braccia dalle 9 alle 17. Garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Si tratta delle stesse sigle che, accogliendo la sollecitazione del garante dello sciopero, avevano sospeso la protesta in programma nei giorni scorsi a ridosso dell'insediamento di papa Leone XIV.