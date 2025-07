Treni, agosto difficile per chi viaggia

Arriva un agosto di disagi per chi viaggia in treno. Chi decide di partire per le vacanze con questo mezzo di trasporto dovrà munirsi di pazienza, prevedendo tempi più lunghi e ritardi sulle principali tratte nazionali. Una stagione in cui si intensificheranno i cantieri in tutto il Paese con una raffica di lavori sui binari e ricadute anche per l'alta velocità: attivi circa 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 per la manutenzione della rete e 700 per nuove opere. Tutti cantieri complessi e delicati ma che permetteranno di ricominciare in efficienza a settembre a studenti e pendolari al rientro al lavoro e con la riapertura delle scuole.