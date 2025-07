Torna "La signora in giallo" con"Jamie Lee Curtis

Torna "La signora in giallo". A raccogliere l'eredità di Angela Lansbury, mitica signora Fletcher scomparsa nel 2022 a 96 anni, sarà Jamie Lee Curtis. La notizia era circolata già qualche mese fa, e ora la conferma è arrivata dalla stessa attrice in occasione del red carpet di "Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo", la commedia che la vede tornare accanto a Lindsay Lohan. Tuttavia non si tratterà di una serie tv ma di un film, i cui tempi di produzione sono ancora un'incognita. "Sta per accadere - ha detto Curtis, rispondendo a una domanda dell'inviato di "Entertainment Weekly" -. Manca ancora un pochino, ma siamo molto eccitati, davvero molto".