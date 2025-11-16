Logo Tgcom24
Il dolce di Natale per eccellenza

Torino, 100 panettoni si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo del più buono di Italia

La classifica, la più autorevole del settore, è stilata ogni anno dalla rivista Dissapore, attraverso un assaggio al buio da parte di esperti analisti sensoriali

16 Nov 2025 - 21:59
01:36 

Farina, acqua, lievito, burro e uova. Sono gli ingredienti base del dolce di Natale per eccellenza, anche se per sfornare un capolavoro serve qualcosa in più. E così a Torino 100 panettoni - selezionati in tutto il Paese e prodotti da nomi di eccellenza della pasticceria ma anche da piccoli artigiani - si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo del più buono di Italia. La classifica, la più autorevole del settore, è stilata ogni anno dalla rivista Dissapore, attraverso un assaggio al buio da parte di esperti analisti sensoriali.

panettone
torino