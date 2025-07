Texas, Trump nella zona delle alluvioni

"I cuori degli americani sono a pezzi, siamo pieni di dolore e angoscia per la perdita di vite umane, compresi molti bambini che stiamo ancora cercando". Donald Trump ha visitato il Texas dopo le devastanti alluvioni che hanno distrutto la contea di Kerr e ucciso almeno 121 persone, compresi quei 27 bimbi che trascorrevano il fine settimana a Camp Mystic, un campeggio estivo. Il presidente era accompagnato dalla first lady Melania, insieme hanno incontrato le autorità ma soprattutto - e in privato - le famiglie delle vittime.