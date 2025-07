Texas, a Kerrville la commemorazione per le vittime delle inondazioni

Diverse centinaia di persone si sono riunite per una cerimonia nello stadio di una scuola superiore in Texas per ricordare le almeno 120 persone morte nelle catastrofiche inondazioni improvvise durante le vacanze del 4 luglio, così come i molti ancora dispersi. Durante una serie di preghiere per le vittime e per le oltre 160 persone ancora ritenute scomparse nella contea di Kerr, duramente colpita, che comprende Kerrville, le persone tra la folla si sono abbracciate e si sono asciugate le lacrime.