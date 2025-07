La città di Taybeh incendiata dai coloni israeliani: il nostro inviato tra le macerie

In Cisgordania i coloni israeliani hanno dato fuoco a Taybeh, l'unico villaggio interamente cristiano rimasto nel West Bank (è il luogo dove Gesù si ritirò prima della Passione). Visita di solidarietà dei Patriarchi e Capi delle Chiese di Gerusalemme, dopo gli attacchi. Tra loro anche il cardinale Pierbattista Pizzaballa: "In questi luoghi non c'è legge, giusto arrivi la fede". Tutti uniti per dare solidarietà a questo villaggio colpito con sempre maggiore frequenza. Lo scorso 7 luglio, diversi coloni provenienti da insediamenti vicini hanno per esempio intenzionalmente appiccato un incendio nei pressi del cimitero della città e della chiesa di San Giorgio, un edificio del V secolo d.c.