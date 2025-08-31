Tante star della musica chiudono la Perdonanza Celestiniana

Era il 1294, quando Papa Celestino V, con una bolla pontificia, concesse l'indulgenza plenaria (il perdono di tutti i peccati) a coloro che fossero entrati, il 28 e il 29 agosto, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila. Oggi, 731 anni dopo, la Perdonanza Celestiniana è un patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, un'occasione per riflettere sul tema del perdono, e una grande festa di musica e cultura