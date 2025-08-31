Logo Tgcom24
Nel capoluogo abruzzese

Tante star della musica chiudono la Perdonanza Celestiniana

Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Francesca Michielin e non solo. Tanti i cantanti che si sono con l'orchestra del conservatorio dell'Aquila per celebrare la 731esima edizione dell'appuntamento

di Michelangelo Iuliano
31 Ago 2025 - 15:01
01:27 

Era il 1294, quando Papa Celestino V, con una bolla pontificia, concesse l'indulgenza plenaria (il perdono di tutti i peccati) a coloro che fossero entrati, il 28 e il 29 agosto, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila. Oggi, 731 anni dopo, la Perdonanza Celestiniana è un patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, un'occasione per riflettere sul tema del perdono, e una grande festa di musica e cultura

