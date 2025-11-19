Svelate le nuove Stelle Michelin: lo chef Mammoliti nel gotha della cucina

La nuova Guida Michelin 2026 è stata svelata in un'edizione che ridefinisce l'eccellenza della cucina italiana e aggiunge nuove stelle al firmamento dell'alta cucina. Attesissimo l'annuncio di un nuovo ristorante con ben 3 Stelle, il 15esimo in Italia: si tratta del Rei Natura dello chef Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba (Cuneo). Due Stelle conquistate anche dai Tenerumi a Vulcano (Messina) con chef Davide Guidara. Tra applausi e premiazioni, anche l'omaggio alla chef Antonia Klugmann, il cui ristorante è stato gravemente danneggiato dall’alluvione in Friuli Venezia Giulia.