Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
L'EDIZIONE 2026

Svelate le nuove Stelle Michelin: lo chef Mammoliti nel gotha della cucina

Premiato il suo Rei Natura a Serralunga d'Alba (Cuneo). Gioia anche per lo chef Guidara

di Chiara Ottaviani
19 Nov 2025 - 19:44
01:30 

La nuova Guida Michelin 2026 è stata svelata in un'edizione che ridefinisce l'eccellenza della cucina italiana e aggiunge nuove stelle al firmamento dell'alta cucina. Attesissimo l'annuncio di un nuovo ristorante con ben 3 Stelle, il 15esimo in Italia: si tratta del Rei Natura dello chef Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba (Cuneo). Due Stelle conquistate anche dai Tenerumi a Vulcano (Messina) con chef Davide Guidara. Tra applausi e premiazioni, anche l'omaggio alla chef Antonia Klugmann, il cui ristorante è stato gravemente danneggiato dall’alluvione in Friuli Venezia Giulia.

stelle michelin
michelin
video evidenza