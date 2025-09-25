Spunta un "abbonamento" per i migranti che vogliono sbarcare in Europa

Offerta straordinaria: abbonamento premium a metà prezzo per attraversare il Mediterraneo. L'annuncio, in francese, è comparso su una delle tante chat di migranti che pubblicizzano viaggi sicuri per arrivare in Europa. Lo ha scoperto "Il Giornale". "Iscrivendoti, ti unisci a una comunità privata di persone motivate come te - si legge. Riceverete i miei consigli, le mie liste di controllo e il mio accompagnamento esclusivo". L'offerta è a tempo limitato, al 50% di sconto: 2 euro e 49 centesimi, contro i 5 del prezzo standard. Pochi euro per essere ammessi in una chat esclusiva e ricevere informazioni dettagliate sulle traversate. E che sia un servizio sicuro gli amministratori cercano di dimostrarlo postando i video di chi, grazie a quell'abbonamento premium con presunte "informazioni esclusive", ha traversato il Mediterraneo sano e salvo.