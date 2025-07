Spari da Israele durante la distribuzione di acqua a Gaza

Mai così tanti morti in poche ore nella Striscia di Gaza secondo la croce rossa, durante l'ultimo anno e con un nuovo round di negoziati, anche questa volta in Qatar, che sembra essersi ancora una volta arenato.

Il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore è salito a 110 persone secondo fonti mediche locali, che indicano come obiettivi principali dell'Idf le zone residenziali, i campi profughi, i centri di raccolta di viveri. Almeno 34 dei palestinesi morti sarebbero stati uccisi a Rafah, mentre cercavano di ricevere gli aiuti distribuiti dalla Gaza Health Foundation, sostenuta da Stati Uniti ed Israele.