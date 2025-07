Spagna, continua l'emergenza incendi in Catalogna

In Spagna proseguono i lavori dei servizi antincendio per cercare di domare un grosso rogo forestale attivatosi in un'area rurale della provincia di Tarragona (Catalogna), il Baix Ebre. Nelle ultime ore, sul posto sono stati inviati anche membri dell'Unità militare d'emergenza, ha annunciato il premier iberico Pedro Sánchez. L'estensione e intensità del rogo, scoppiato all'interno del comune di Päuls e che ha già bruciato oltre 2.300 ettari di terreno, ha portato le autorità a ordinare alla popolazione di otto piccole località (Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes, Prat de Compte e Pinell de Brai) e di alcuni quartieri della cittadina di Tortosa di rimanere in casa, con porte e finestre chiuse. "Siamo molto attenti all'evoluzione dell'incendio forestale di Päuls", ha scritto su X Sánchez. "Esprimo solidarietà agli abitanti della zona, seguiamo le indicazioni e molta precauzione", ha aggiunto. I vigili del fuoco spiegano che, nelle ultime ore, i tentativi di estinzione dell'incendio sono stati complicati da forti raffiche di vento, anche di 90 km/h.