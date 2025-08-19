Sla, nuova scoperta sulla diagnosi precoce della malattia

Un importante passo avanti fondamentale nella diagnosi precoce della Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla): è quello che arriva da uno studio internazionale coordinato dal professor Adriano Chiò, Direttore della Neurologia 1 universitaria della Città della Salute di Torino, e dal professor Andrea Calvo, neurologo della medesima struttura, in collaborazione con il National Institutes of Health (Nih) degli Stati Uniti. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Medicine. "I ricercatori - informa una nota - hanno individuato nel sangue un insieme di proteine che potrebbe rappresentare un biomarcatore affidabile per identificare la Sla nelle sue fasi iniziali".