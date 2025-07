LA NORMA APPROVATA DAL CDM Scuola, via libera alla riforma del voto in condotta: con il 6 promozione "sospesa"

Non verrà automaticamente bocciato chi prende 6 in condotta. Ma per essere ammesso all'anno successivo, lo studente dovrà affrontare un passaggio obbligato: quello di un compito di cittadinanza