Scattano i dazi, le prime reazioni e le minacce della Casa Bianca

La Banca Centrale europea segnala il peso del clima di incertezza nel suo bollettino, prevede prospettive di Pil in frenata per le nazioni comunitarie. Le Borse da Milano a Parigi a Francoforte non registrano scossoni e chiudono in rialzo. La Casa Bianca minaccia misure del 100% su chip e semi-conduttori dall'estero. Mentre Apple punta sugli usa e annuncia di investire 100 miliardi sul suolo americano per scongiurare in caso di dazi pesanti rincari dei prezzi dei loro iPhone.