Sardegna, scoperto a Gavoi un bunker sotterraneo con piantagione di marijuana

In una zona impervia di Gavoi, in Sardegna, i carabinieri hanno scoperto un bunker sotterraneo nascosto tra le rocce, trasformato in una piantagione di marijuana. L'accesso avveniva tramite un cunicolo scavato nel terreno. All'interno, i militari hanno rinvenuto circa 100 piante, attrezzature per coltivazione e confezionamento, hashish e due pistole scacciacani. Arrestati un uomo e suo figlio, denunciata la figlia.