Dalla Russia terzo attacco a Mattarella in un mese

Un nuovo attacco del Cremlino contro il capo dello Stato. Il terzo, nell'arco di un mese. La portavoce del ministero russo degli Esteri Maria Zakharova ha accusato il Presidente Mattarella di dire menzogne. Il responsabile della Farnesina, in Canada per il G7, interviene direttamente. Dai social, Tajani condanna severamente l'attacco verbale nei confronti di Mattarella, "uomo di pace e simbolo dell'unita nazionale ed europea", ricorda. Esprime sincera solidarietà al capo dello Stato e annuncia la convocazione dell'ambasciatore russo alla Farnesina. Mosca, commentando il gesto del ministro Tajani, controbatte: "Non hanno nulla con cui difendersi. Così hanno deciso di attaccare, ma invano. Hanno solo attirato l'attenzione sui loro problemi", sostiene Zakharova. Parole pesanti, che rischiano di creare ulteriori tensioni diplomatiche tra Roma e Mosca.