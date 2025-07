Russia,"35 mila bambini ucraini deportati dal 2014

Sono almeno 35 mila i bambini e i minori ucraini deportati in Russia in oltre 10 anni. Migliaia di questi, oggi, non appena raggiunta la maggiore età, vengono inviati al fronte a combattere contro i loro stessi connazionali. E' una stima sconvolgente quella fornita dalle autorità di Kiev, che hanno citato uno studio del Humanitarian Research Lab dell'univeristà di Yale secondo cui Mosca ha rapito e sottratto alle famiglie ucraine i bambini sin dall'occupazione della Crimea e del Donbass, nel 2014. Una pratica vile, con la duplice funzione di sopperire al milione di soldati morti e feriti che la Russia ha perso in guerra e di addestrare giovani milizie a battersi nel paese dal quale sono state portate via. In questo modo, fa sapere il consigliere di Zelensky, Andrij Yermak, Putin sta cercando di annientare le generazioni più giovani dell'Ucraina e di smembrare ulteriormente la sua società.