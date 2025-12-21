Logo Tgcom24
Russia, piccioni come droni per la videosorveglianza urbana

L'azienda russa di neurotecnologie Neiry ha fornito un gruppo di volatili di piccole telecamere ed elettrodi

di Leonardo Mochi
21 Dic 2025 - 19:10
01:18 

Piccioni usati come droni per la sorveglianza urbana. Non si tratta di "1984" di George Orwell o di un film di fantascienza, ma della realtà. L'azienda russa di neurotecnologie Neiry ha trasformato un gruppo di volatili, con addosso piccole telecamere, in strumenti di vigilanza, grazie a elettrodi impiantati nel cervello collegati a un'unità di controllo e stimolazione. Un sistema che permette di influenzare la direzione di volo dei piccioni.

russia
video evidenza