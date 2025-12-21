Russia, piccioni come droni per la videosorveglianza urbana

L'azienda russa di neurotecnologie Neiry ha fornito un gruppo di volatili di piccole telecamere ed elettrodidi Leonardo Mochi
Piccioni usati come droni per la sorveglianza urbana. Non si tratta di "1984" di George Orwell o di un film di fantascienza, ma della realtà. L'azienda russa di neurotecnologie Neiry ha trasformato un gruppo di volatili, con addosso piccole telecamere, in strumenti di vigilanza, grazie a elettrodi impiantati nel cervello collegati a un'unità di controllo e stimolazione. Un sistema che permette di influenzare la direzione di volo dei piccioni.