a Mosca

Russia, il robot umanoide Aidol cade sul palco durante la presentazione

Il video

13 Nov 2025 - 12:39
00:37 

Il robot umanoide Aidol è caduto sul palco proprio mentre veniva presentato per la prima volta a Mosca, in Russia. Il video.

russia