Romania, in azione gli elicotteri per spegnere gli incendi

In Romania i vigili del fuoco sono in azione per spegnere gli incendi boschivi con elicotteri e camion nell'est del Paese. Un elicottero Blackhawk spruzza acqua su un rogo vicino alla città di Niculitel, mentre si utilizzano piccole imbarcazioni per raggiungere la vegetazione in fiamme nel delta del Danubio. Gli incendi hanno bruciato centinaia di ettari di vegetazione e foreste, alimentati dalle alte temperature e dai venti secchi.