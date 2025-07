Olena Zelenska ha fatto visita al Colosseo. La first lady ucraina si trova in Italia in occasione della Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, in programma a Roma il 10-11 luglio. Ad accompagnarla durante la visita al monumento, durata oltre un’ora, la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.