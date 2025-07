Roma, riqualificata la Vela di Calatrava: la presentazione del sindaco Gualtieri

Dopo oltre 15 anni dall'abbandono del cantiere ritorna in vita, anche se parzialmente, la "Vela" di Tor Vergata, quadrante est di Roma. Pensato per i Mondiali di nuoto del 2009 e mai completato, il complesso della Città dello Sport è formato ad oggi da uno stadio del nuoto non ancora agibile e coperto dall'iconica vela in acciaio a "pinna di squalo" e da uno stadio adiacente per basket, pallavolo ma anche concerti ed eventi dal vivo. Completato il secondo stadio e riqualificate le aree esterne con panchine, alberi e parcheggi. L'enorme complesso riceverà il "battesimo" con il suo primo evento in occasione del Giubileo dei Giovani tra fine luglio e inizio agosto. Alla cerimonia il sindaco di Roma e Commissario al Giubileo 2025 Roberto Gualtieri e il presidente Regione Lazio Francesco Rocca.