Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Viaggi
IL BELPAESE

Ristoranti e hotel: viaggio nei locali storici italiani

Ecco un tour in occasione della loro Giornata Nazionale

di Michelangelo Iuliano
05 Ott 2025 - 10:03
01:35 

Ogni locale ha una storia. I cannoli e i cosiddetti "pani ca meusa" dell'Antica Focacceria San Francesco di Palermo. Gli agnolotti e tanti piatti tipici piemontesi dell'antico ristorante Porto di Savona a Torino. La pizza e le specialità partenopee nel ristorante Umberto a Napoli. Tutto a disposizione del pubblico... come la creativita' del caffe' Pedrocchi di Padova, il museo della confetteria Mucci di Andria o a Giarre la caffetteria Fabbrica Finocchiaro in stile liberty
 

video tg
ristoranti e bar

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri