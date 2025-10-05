Ristoranti e hotel: viaggio nei locali storici italiani

Ogni locale ha una storia. I cannoli e i cosiddetti "pani ca meusa" dell'Antica Focacceria San Francesco di Palermo. Gli agnolotti e tanti piatti tipici piemontesi dell'antico ristorante Porto di Savona a Torino. La pizza e le specialità partenopee nel ristorante Umberto a Napoli. Tutto a disposizione del pubblico... come la creativita' del caffe' Pedrocchi di Padova, il museo della confetteria Mucci di Andria o a Giarre la caffetteria Fabbrica Finocchiaro in stile liberty

