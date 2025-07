Rilasciato l'italiano Maurizio Cocco arrestato nel 2022 in Costa d'Avorio

È stato rilasciato l'italiano Maurizio Cocco, arrestato in Costa d'Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un'ammenda di circa 60mila euro. L'ingegnere edile di 61 anni, di Fiuggi, era stato trattenuto in carcere nell'ambito di un'ulteriore indagine, nonostante una sentenza ne avesse decretato la scarcerazione. Cocco, durante il periodo di detenzione, ha avuto bisogno di essere sottoposto a ripetuti controlli medici.