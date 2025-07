Ricostruzione dell'Ucraina e sminamento: "Le nostre tecnologie a disposizione di Kiev"

"Il lavoro del Gruppo in Ucraina è partito circa un anno e mezzo fa quando sono stati cercati sul territorio dei partner ed è stata creata la CHD Ucraina, costituita dalla parte italiana e da quella ucraina. Metteremo in campo le nostre tecnologie per procedere allo sminamento dei territori che sono stati fortemente compromessi dalla guerra. I nostri partner hanno un’esperienza di 40 anni in Italia ma anche in altri Paesi del mondo. Questa nostra esperienza insieme a quella maturata dai tecnici ucraini, con cui stiamo lavorando presso il centro federale di sminamento ucraino per mettere a disposizione un numero di persone sempre crescente per metterle sul campo per poter compiere attività a più ampio raggio".