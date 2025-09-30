Logo Tgcom24
Renato Zero compie 75 anni: "L'augurio è di non fermarmi mai"

Il cantautore festeggia il compleanno con un nuovo disco

di Michelangelo Iuliano
30 Set 2025 - 14:04
01:30 

"Solo un augurio sento di farmi: quello di non cambiare mai". Il desiderio di non cambiare, eppure, nei 75 anni che compie, Renato Zero di forme artistiche e costumi e canzoni ne ha cambiati tanti. Certo, è rimasto sempre lo stesso prolifico ed estroso cantautore di quando tutto iniziò, oltre mezzo secolo fa... E festeggia con un nuovo disco di inediti, "L'ora Zero", e prepara un tour nei palazzetti in partenza a gennaio. "L'ora Zero è quella della presa di coscienza per tutti noi, siamo tutti sulla stessa barca", spiega.

