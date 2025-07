La guardia di finanza di Reggio Calabria ha intercettato un altro carico di cocaina destinato al mercato europeo. Durante un'operazione notturna al porto di Gioia Tauro, i militari hanno scoperto 417 chili di droga nascosti in un container collocato in modo sospetto. La merce era suddivisa in 385 panetti, per un valore di circa 67 milioni di euro.