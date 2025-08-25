Logo Tgcom24
Tra le vittime anche cinque giornalisti

Razzi israeliani sull'ospedale, ennesima strage di civili a Gaza

Unanime la condanna della comunità internazionale; l'esercito israeliano"si scusa e annuncia un'indagine

di Paola Nurnberg
25 Ago 2025 - 19:09
01:37 

Sono morti in un istante, Hussam al Masri, giornalista della Reuters, Mohammed Salameh di Al Jazeera, e due freelance Moaz abu Taha, e Ahmad Abu Aziz. E poi lei, Mariam Dagga, che lavorava per l'Associated Press. Aveva 33 anni e un bambino di 12 a cui qualcuno dovrà spiegare com'è morta la sua mamma. Sotto i razzi sparati sull'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, facendo in tutto 20 vittime.  

L'ospedale che era diventato l'ufficio di questi, e di altri giornalisti, perché lì la corrente c'è, e si può ricaricare il cellulare o attaccare il computer e tutta l'attrezzatura. Un posto fino a oggi creduto, erroneamente, più protetto degli altri. 

israele
gaza
guerra

