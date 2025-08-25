Razzi israeliani sull'ospedale, ennesima strage di civili a Gaza

Sono morti in un istante, Hussam al Masri, giornalista della Reuters, Mohammed Salameh di Al Jazeera, e due freelance Moaz abu Taha, e Ahmad Abu Aziz. E poi lei, Mariam Dagga, che lavorava per l'Associated Press. Aveva 33 anni e un bambino di 12 a cui qualcuno dovrà spiegare com'è morta la sua mamma. Sotto i razzi sparati sull'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, facendo in tutto 20 vittime.