Razzi israeliani sull'ospedale, ennesima strage di civili a Gaza

Unanime la condanna della comunità internazionale; l'esercito israeliano"si scusa e annuncia un'indaginedi Paola Nurnberg
Sono morti in un istante, Hussam al Masri, giornalista della Reuters, Mohammed Salameh di Al Jazeera, e due freelance Moaz abu Taha, e Ahmad Abu Aziz. E poi lei, Mariam Dagga, che lavorava per l'Associated Press. Aveva 33 anni e un bambino di 12 a cui qualcuno dovrà spiegare com'è morta la sua mamma. Sotto i razzi sparati sull'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, facendo in tutto 20 vittime.
L'ospedale che era diventato l'ufficio di questi, e di altri giornalisti, perché lì la corrente c'è, e si può ricaricare il cellulare o attaccare il computer e tutta l'attrezzatura. Un posto fino a oggi creduto, erroneamente, più protetto degli altri.
Commenti (0)