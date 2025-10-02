Logo Tgcom24
Quando l'innovazione è a misura di PMI: l'impegno della Lombardia sull'intelligenza artificiale

Alessandro Fermi, Assessore all'Università e all'Innovazione della Regione Lombardia, ospite del Tgcom24Tour a Milano

02 Ott 2025 - 17:31
03:03 

