Puglia regina della pasta

Ben cotta, al dente, fatta a mano o industriale: è l'ultima regina d'Italia, la pasta, e la capitale del suo regno si trova in Puglia. Lo afferma il Wall Street Journal, il quotidiano americano che ha lodato la produzione locale di grano come la migliore del mondo. Dalle orecchiette alle cime di rape, agli spaghetti all'assassina, passando per i tubetti con le cozze e ciciri e tria, per molti stranieri è un sogno venire in Puglia a gustare il suo patrimonio gastronomico e scoprirne i segreti. Piatti semplici diventati un simbolo, davanti ai quali nessuno può resistere.