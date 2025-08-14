Logo Tgcom24
Ponte di Ferragosto, oltre 12 milioni gli italiani in viaggio

Meta preferita il mare, seguita dalla montagna e dalla campagna. Meno appetibili le città d'arte, nella morsa del caldo

di Maria Stella Carrara
14 Ago 2025 - 12:42
Ferragosto è una certezza, si conferma sinonimo di vacanze. Saranno oltre 12 milioni gli italiani in viaggio nel ponte clou dell'estate. Meta preferita il mare, seguita dalla montagna e dalla campagna. Meno appetibili le città d'arte, nella morsa del caldo. Fra le regioni più gettonate la Puglia, la Calabria e il Trentino Alto Adige. Spagna, Grecia e Francia, nell'ordine, per quel 18% che opta invece per le vacanze all'estero, prevalentemente in Europa. Ferie frammentate e non necessariamente in albergo. Il 30 per cento degli italiani usufruirà delle seconde case di proprietà e dell'ospitalità di amici e parenti; 570 euro la spesa media a persona secondo i dati di Confcommercio.

