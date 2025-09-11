Polonia, si alza lo scudo anti-aereo

L’allerta è scattata alle 23.30 di martedì 9 settembre, la minaccia si è concretizzata fino alle 6 del mattino seguente. E lo scudo aereo si è levato a difesa di Nato ed Europa immediatamente. Quando un drone Gerbera -versione russa degli Shahed-136 iraniani- è stato localizzato dai radar nei cieli polacchi, seguito da altri 18 droni, (uno inoltratosi addirittura per 240 km oltre il confine), i primi a intervenire sono stati due F-16 (grafica), due caccia di pattuglia nella zona del confine orientale del Paese insieme a un velivolo radar -il Saab 340- impegnato nel coordinare la vigilanza sul confine orientale della Polonia.

