Pippo Baudo, il sindaco di Militello a Tgcom24: "Mercoledì lutto cittadino, siamo tutti rattristati"

"Ci ha dato tanto, gli siamo riconoscenti". Così Giovanni Burtone racconta quanto il presentatore sia stato amato dal suo paese d'origine
"Pippo Baudo ci ha dato tanto, gli siamo tutti riconoscenti". Così Giovanni Burtone, sindaco di Militello, a Tgcom24: "Ha sempre mantenuto le sue radici, anche sa da qui è andato via da ragazzo. Ma anche quando era un artista di fama trovava sempre un momento per venire. Usciva, non voleva servizio d'ordine, nessun limite tra lui e i cittadini, incontrava tutti, baciava tutti". "Era una persona che amava la sua città - aggiunge Burtone - . E la città amava lui. Siamo tutti rattristati, mercoledì a Militello sarà lutto cittadino".
