Pippo Baudo, il sindaco di Militello a Tgcom24: "Mercoledì lutto cittadino, siamo tutti rattristati"

"Pippo Baudo ci ha dato tanto, gli siamo tutti riconoscenti". Così Giovanni Burtone, sindaco di Militello, a Tgcom24: "Ha sempre mantenuto le sue radici, anche sa da qui è andato via da ragazzo. Ma anche quando era un artista di fama trovava sempre un momento per venire. Usciva, non voleva servizio d'ordine, nessun limite tra lui e i cittadini, incontrava tutti, baciava tutti". "Era una persona che amava la sua città - aggiunge Burtone - . E la città amava lui. Siamo tutti rattristati, mercoledì a Militello sarà lutto cittadino".